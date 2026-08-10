Onorificenze d’eccellenza per due aronesi: Carlo Fiori e Luigi Cuzzolin Cavalieri della Repubblica Italiana

Carlo Fiori, titolare della Luigi Guffanti 1876, è stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica Italiana. Mentre Luigi Cuzzolin, amministratore delegato della Pipex Italia Spa, è stato nominato Cavaliere e Ufficiale della Repubblica.

Le onorificenze

Il Cavaliere della Repubblica è il grado iniziale dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, l’onorificenza più alta dello Stato italiano istituita con la Legge 3 marzo 1951. Premia benemerenze verso la Nazione nel campo delle scienze, lettere, arti, economia o per impegni sociali e pubblici

A ottenere il prestigioso titolo è stato l’aronese Carlo Fiori, titolare della Luigi Guffanti con i figli Giovanni e Davide.

Preferisce definirsi “allevatore di formaggi” anziché semplice affinatore, intendendo il formaggio come un organismo vivo da accompagnare passo dopo passo verso la maturità. Fiori ha ricevuto premi alla carriera nel settore enogastronomico, tra cui il riconoscimento agli Italian Cheese Awards, e ha trasformato la Guffanti in un’eccellenza internazionale coniugando le competenze manageriali/economiche con la biodiversità e la storia casearia italiana

Luigi Cuzzolin, classe 1961, bergamasco di nascita ma aronese d’adozione, è stato nominato Cavaliere e ufficiale della Repubblica italiana.

Amministratore Delegato e socio della società controllata Pipex Italia Spa organizzazione che si occupa della commercializzazione sui mercati mondiali dei prodotti del gruppo Zeleziarne Podbrezova; membro del Supervisory Board della capogruppo Zeleziarne Podbrezova; Direttore Generale della controllata tedesca Pipex Deutschland GMBH e membro del Consiglio di Amministrazione di Transmesa, società spagnola produttrice di tubi in acciaio, sempre sotto il controllo della capogruppo Zeleziarne Podbrezova.

Oltre che per il Gruppo Zeleziarne Podbrezova, gestisce relazioni commerciali di rappresentanza di grossi gruppi industriali attivi nel mondo dell’acciaio con sedi in Europa, Cina, India e USA. Contestualmente all’attività di manager e imprenditore per la società slovacca, da circa 20 anni è console Onorario e dal 2023 Console Generale Onorario della Repubblica Slovacca in Italia.

Da tre anni ricopre la carica di Presidente di ESTA – European Seamless Tube Association – l’associazione che raggruppa e tutela tutti i produttori di tubi in acciaio senza saldatura in Europa.

Oltre 20 anni fa Cuzzolin ha spostato la sede della Pipex ad Arona dove vive insieme alla moglie Raffaella e ai tre figli Federico, Giulia ed Edoardo.