Oltre 76mila euro al comune di Arona nell’ambito del bando AcqueVive 2026

76.544 euro per migliorare la città che verranno destinati a Corso Europa.

Il finanziamento

“È arrivata un’altra bella notizia – fa sapere il sindaco Alberto Gusmeroli – la Regione Piemonte ha comunicato ufficialmente al Comune di Arona l’assegnazione di un contributo a fondo perduto di 76.544,74 euro nell’ambito del Bando AcqueVive 2026.

Le risorse serviranno per un importante progetto di riqualificazione ambientale nella zona di Corso Europa, con interventi concreti per aumentare il verde, migliorare le sponde e valorizzare l’ambiente.

Gli interventi previsti

✅ Contrasto all’erosione delle sponde, attraverso tecniche naturali e nuove piantumazioni per consolidare le rive.

✅ Realizzazione di fasce verdi con alberi e arbusti, utilizzando specie come viburno, sanguinello e corniolo.

✅ Rimozione di superfici in cemento e ripristino della vegetazione naturale, con la messa a dimora di piante tipiche degli ambienti umidi.

✅ Riqualificazione delle aree alberate, con interventi sulla vegetazione esistente e piantumazione di nuovi alberi caratteristici delle zone fluviali e lacustri.

✅ Eliminazione delle piante esotiche invasive, per favorire la crescita delle specie autoctone e tutelare la biodiversità.

“Un altro intervento concreto per migliorare l’ambiente, valorizzare il nostro territorio e rendere Arona sempre più bella e vivibile. Più alberi piantiamo, meglio riusciremo ad affrontare anche il caldo dei mesi di giugno e luglio, creando zone più fresche e piacevoli per cittadini e turisti” chiude Gusmeroli.