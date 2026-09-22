Oltre 350mila euro di contributo per l’efficientamento energetico della Giovanni XXIII di Arona

A darne notizia è il sindaco Alberto Gusmeroli.

Efficientamento energetico a scuola

Grazie al conto termico 3.0 abbiamo ottenuto 363.756 euro per la nostra scuola. Si tratta di risorse importanti che ci consentiranno di realizzare un intervento complessivo da 563.024 euro sulla Scuola Media Giovanni XXIII, con un obiettivo molto chiaro: rendere i nostri edifici pubblici più efficienti, più moderni e più sostenibili, riducendo consumi e dispersioni energetiche.

Con questo investimento realizzeremo: l’isolamento completo della copertura della palestra, con sostituzione del manto del tetto; nuove pompe di calore aria-acqua elettriche, integrate con nuovi generatori a condensazione, per un sistema ibrido più efficiente; un nuovo impianto fotovoltaico da 36 kWp sulla copertura della palestra, che produrrà energia pulita destinata a coprire parte dei consumi della scuola e con l’adesione alla Comunità energetica Roero-Arona e, infine, la sostituzione dell’impianto della sala polivalente “Palagreen” con un nuovo sistema in pompa di calore dotato di recuperatore di calore. Con tutti questi interventi avremo meno consumi, più efficienza, più energia pulita e più valore per il nostro patrimonio pubblico. Siamo sempre alla ricerca di opportunità per intercettare i finanziamenti e trasformarli in opere concrete per la nostra comunità. Ottenere oltre 363 mila euro a fondo perduto significa poter realizzare un investimento importante limitando l’impiego di risorse comunali e accelerando il percorso di riqualificazione energetica dei nostri edifici. Investire nelle scuole significa investire nei giovani e nel futuro>.