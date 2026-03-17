Oggi il Tredicino di Arona apre gratuitamente alle persone con disabilità

Nel pomeriggio di martedì 17 marzo tutte le attrazioni di Piazzale Aldo Moro saranno gratuite per le persone con disabilità e per i loro accompagnatori.
I dettagli
Il Luna Park del Tredicino di Arona all’insegna dell’inclusione: martedì 17 marzo 2026, dalle ore 15.30, le persone con disabilità e i loro accompagnatori potranno accedere gratuitamente e in sicurezza alle oltre 70 attrazioni presenti in Piazzale Aldo Moro.
Il Luna Park del Tredicino ha inaugurato l’edizione 2026 venerdì 6 marzo alle ore 16.30 con il tradizionale taglio del nastro, segnando l’inizio di una nuova stagione di divertimento ad Arona. Considerato uno dei parchi mobili più grandi del Nord Italia, il Tredicino rappresenta ogni anno uno degli appuntamenti più attesi della città.