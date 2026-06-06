Nuovo Ufficio IAT sul lungolago di Lesa: firmata la convenzione tra il Comune e Herno S.p.A.

È stata sottoscritta ieri, 5 giugno 2026, la Convenzione tra il Comune di Lesa e Herno S.p.A. per la realizzazione del nuovo Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) sul lungolago di Lesa.

Nuovo ufficio Iat

A firmare il documento il Sindaco Luca Bona e l’Amministratore Delegato di Herno S.p.A. Claudio Marenzi, al termine dell’iter autorizzativo che ha ottenuto le approvazioni formali dell’Amministrazione comunale, della Soprintendenza e del Demanio.

Il nuovo spazio, che sarà progettato e realizzato dall’azienda lesiana dell’alta moda, rappresenta un investimento concreto nella valorizzazione turistica del territorio e nell’accoglienza dei visitatori sul Lago Maggiore. Nel corso dell’incontro è stato presentato il progetto definitivo approvato, illustrandone le potenzialità di sviluppo e le attività previste.

Il Sindaco di Lesa Luca Bona ha dichiarato:

“Il progetto nasce nell’ambito di una più ampia riorganizzazione dell’accoglienza turistica del Comune. Il vecchio ufficio IAT si trovava in una zona che doveva essere liberata per consentire l’ampliamento di un’altra attività, e si trovava in coabitazione con la sede della Pro Loco, alla quale abbiamo trovato una nuova sistemazione più adeguata presso la Società Operaia. In quel contesto ho proposto a Herno S.p.A la disponibilità a realizzare il nuovo ufficio IAT, e la risposta è stata immediata e positiva. Era il 2022. Da lì è partito un lungo iter autorizzativo, reso più complesso dalla collocazione su area demaniale e dal coinvolgimento della Soprintendenza.

Un accordo quadro generale è stato sottoscritto nel maggio 2024 alla presenza del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, e oggi, ottenuti tutti i permessi necessari, siamo finalmente pronti per partire. L’obiettivo è completare i lavori entro la prossima stagione turistica, in modo che il nuovo ufficio possa diventare un elemento concreto di competitività per Lesa, come già previsto nei progetti di competitività presentati nel 2024. Un ringraziamento sentito a a Herno e, in particolare, a Claudio Marenzi, che fa dell’identità di questo territorio un valore aggiunto del brand Herno, simbolo mondiale dell’alta moda Made in Italy e Made in Lesa””.

L’Amministratore Delegato di Herno S.p.A. Claudio Marenzi ha commentato:

“Herno è nata qui, a Lesa, e porta nel proprio nome quello del fiume che incontra il Lago Maggiore.

Non è solo una questione geografica: è un’identità. Qui è nata oltre settant’anni fa una visione che ci ha portato nel mondo. Oggi siamo un marchio internazionale e continuiamo a considerare Lesa il luogo di appartenenza. Sostenere questo nuovo spazio di comune utilità significa contribuire a raccontare la bellezza e la cultura di un territorio che ha un ruolo fondamentale nella nostra storia. Credo che ogni impresa debba sempre guardare lontano senza dimenticare da dove è partita. Per Herno, questo legame con Lesa e con il Lago Maggiore continua a essere un valore concreto, non un semplice ricordo”.

Ing. Claudio Bermano, Direttore di Esercizio Navigazione Laghi – Lago Maggiore ha dichiarato: “Come Navigazione Laghi siamo orgogliosi di poter testimoniare e sostenere un impegno di questo livello, che nasce dalla volontà condivisa di valorizzare un territorio straordinario e di offrire ai visitatori un’esperienza sempre più accogliente e qualificata. Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra enti pubblici, associazioni e imprenditoria privata possa generare valore per il territorio. Sono progetti che contribuiscono a rafforzare l’attrattività del Lago Maggiore e a promuovere in modo efficace le sue eccellenze”.