Nuovo pulmino per il Centro Brum di Arona

E’ stato ufficialmente inaugurato il nuovo veicolo attrezzato per il trasporto delle persone con disabilità al Centro Brum di Arona.

L’inaugurazione

“Si tratta di un mezzo fondamentale che garantirà autonomia, mobilità e inclusione a chi ne ha più bisogno, un traguardo straordinario raggiunto grazie al cuore grande del nostro territorio: un immenso grazie ai tantissimi sponsor e alle aziende locali che, con il loro prezioso contributo, hanno reso possibile questo progetto a costo zero per la collettività – fa sapere l’assessore al Welfare Marina Grassani – Il veicolo è stato messo a disposizione in comodato d’uso gratuito nell’ambito dell’iniziativa «Noi con voi per fare di più», promossa da Global Mobility System Società Benefit.

Oltre a ciò la nostra città si arricchirà di un ulteriore splendido beneficio: la nuova scritta monumentale “Arona” realizzata interamente in mosaico. Un’opera d’arte meravigliosa creata con passione e talento dal gruppo Donne in Arte di Arona.

Presente all’inaugurazione il Sindaco onorevole Alberto Gusmeroli che ha espresso il più sentito ringraziamento a nome di tutta l’amministrazione comunale ai numerosi partner economici. Presente la sottoscritta con gli assessori Monica D’Alessandro e Davide Casazza e il Consigliere con delega alla disabilità Andrea Drew Arrigoni.

Un incontro vincente: la solidarietà, il tessuto produttivo e l’arte, che rende la nostra comunità più ricca”.