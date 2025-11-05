Nuovo portale per segnalare i guasti all’illuminazione pubblica a Lesa

E’ operativo il portale per permettere ai cittadini di segnalare il malfunzionamento della rete di illuminazione pubblica a Lesa. Si tratta di una delle novità che fa parte del progetto con cui è stata affidata la gestione di tutta l’illuminazione pubblica oltre all’efficientamento e all’innovazione della rete.

Come fare

Basta accedere al link: https://pst.teaspa.it/pst/nuovasegnalazioneonlineesterna.do

digitando poi il nome del comune di Lesa, il tipo di servizio di cui si tratta (illuminazione pubblica), il tipo di segnalazione o di guasto con ulteriori dettagli che è possibile specificare, l’indirizzo ove è presente il guasto. Infine si devono inserire il nome, il cognome e i recapiti del segnalante.

L’azienda che si è aggiudicata la gestione dell’illuminazione pubblica di Lesa, da contratto deve effettuare l’intervento di riparazione entro le 72 ore dalla segnalazione, se si tratta di uno/due punti luce spenti; mentre se si segnala un’intera zona senza luce, sempre da contratto l’azienda deve garantire l’intervento entro le 24 ore dalla segnalazione.