Nuovo parcheggio di via Torino ad Arona: ci siamo

Il sindaco Alberto Gusmeroli annuncia che tutti i passaggi che porteranno ad avere un nuovo parcheggio in via Torino ad Arona sono stati completati

Nuovo parcheggio

“Un obiettivo annunciato, programmato, voluto e ora finalmente realtà. Dopo aver comprato l’immobile, fatto il progetto, ottenuto tutte le autorizzazioni e bonificato l’amianto, ora entriamo nella fase decisiva.

E’ in corso la gara per l’abbattimento e quella per la costruzione del parcheggio. A marzo ci saranno gli esiti e a metà marzo inizieranno i lavori propedeutici alla demolizione. Nei primi giorni di aprile partirà la demolizione.

Entro fine aprile inizierà la realizzazione del parcheggio gratuito.

Un percorso concreto, fatto di impegno, determinazione, studio e tanta fiducia.

Molti ci hanno creduto fin dall’inizio, perché sanno che quando fissiamo un obiettivo, mettiamo anima e cuore per raggiungerlo. A livello di costi siamo vicini ai 900.000 euro “chiavi in mano.

Ben lontani dalle previsioni pessimistiche di oltre un milione duecentomila euro di chi non ci credeva.

Una riqualificazione per la città, residenti e negozi che avranno un parcheggio strategico e anche un valore patrimoniale per Arona perché spendiamo circa 900.000 ma varrà oltre 1,5 milioni di euro e si rivaluteranno tutti gli immobili di quella zona.

Un traguardo importante frutto di tutta la squadra di cui siamo orgogliosi”.