Nuovo mezzo per l’Auser Arona Aps

“Con grande soddisfazione presentiamo la nostra prima auto” fa sapere il presidente Enzo Ciraolo.

Nuova auto per Auser

“Questo risultato è stato possibile grazie al sostegno di Auser ODV e di tutte le persone che, con il loro impegno e la loro generosità, contribuiscono ogni giorno alla crescita della nostra associazione – prosegue Ciraolo – Un traguardo che non rappresenta solo un nuovo mezzo, ma uno strumento concreto per essere ancora più presenti sul territorio, più vicini ai cittadini e più efficaci nelle attività di volontariato. La solidarietà è un percorso che si costruisce insieme. E questo è un passo importante fatto grazie alla collaborazione e alla condivisione di valori comuni. Da oggi saremo ancora più vicini alle persone. Perché la cittadinanza non ha età”.