Nuovo marciapiede tra il Padiglione Genietto e piazzale Aldo Moro a Lesa

Il sindaco di Lesa Luca Bona riassume il corposo elenco di delibere approvate nell’ultima riunione di giunta.

Delibere approvate a Lesa

E’ stato approvato il progetto esecutivo del nuovo marciapiede di 370 metri col rifacimento delle tubazioni per le acque chiare e con eliminazione delle barriere architettoniche, tra il Padiglione Genietto (prossima Casa del Fiore) e il Piazzale Aldo Moro del lungolago di Lesa consentendo a tutti una maggior sicurezza lungo il tragitto. Un’opera che abbellirà e permetterà anche il collegamento della Casa del Fiore con Via Davicini e la spiaggia della Madonna di Campagna sempre in sicurezza.

“E’ stato poi approvato il progetto per il nuovo impianto di videosorveglianza del lungolago di Lesa, delle spiagge del Castellaccio e della foce dell’Erno, cofinanziato dal Ministero dell’Interno, che andrà ad implementare quello già realizzato in questi ultimi anni”.

E ancora: è stata approvata la delibera di un accordo con l’Agenzia del Territorio incaricata di effettuare una stima sul valore dell’area del Castellaccio, dando corso alle delibere di Consiglio Comunale in cui viene considerato un bene strategico per la nostra comunità oltre ad essere un bene monumentale ma di difficile valutazione economica.

Approvato, a seguito dell’iter del consenso ottenuto dai vari enti preposti, il progetto del nuovo Ufficio Turistico che realizzerà Herno S.p.A. per la comunità lesiana. Ora seguirà la firma della convenzione tra il Sindaco di Lesa e il Dott. Claudio Marenzi.

E’ stato deliberato un atto di indirizzo per la riqualificazione e la creazione del percorso naturalistico e culturale mediante il restauro della cappella gentilizia della famiglia Cavallini e dell’area circostante, da inserire nell’anello ciclo pedonale Lesa-Solcio-Lesa; deliberato anche il prezzo a base d’asta, a seguito dell’approvazione della perizia di stima, per l’alienazione d’immobile di proprietà del Comune di Lesa ma sul territorio di Massino Visconti in località “Paradisi”. Si tratta di un rustico ad uso abitazione civile con 40mila mq di terreno: valore a base d’asta è pari a 150.000€, bando in pubblicazione entro circa 10 giorni.