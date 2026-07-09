Nuovo marciapiede in corso Liberazione ad Arona

"È un altro dei tanti interventi con cui, in questi anni, stiamo risolvendo criticità presenti da tempo sul territorio ed ereditati"

Il sindaco Alberto Gusmeroli annuncia l’avvio dei lavori per il nuovo marciapiede di corso Liberazione ad Arona.

Le parole del primo cittadino

“Era previsto nel nostro programma elettorale, anche se inizialmente pensavamo di realizzarlo più avanti. Tuttavia, i continui interventi di manutenzione resi necessari negli ultimi anni ci hanno costretto a rivedere l’ordine delle priorità.

Il marciapiede non avrebbe avuto bisogno di essere completamente rifatto se nel 2005 non fosse stato realizzato dall’amministrazione comunale del PD di allora un intervento al risparmio, privo di un adeguato sottofondo e con una pavimentazione in “finto porfido”. Il risultato è stato un susseguirsi di manutenzioni, spese continue e, purtroppo, anche alcune cadute che hanno causato infortuni.

Ora interveniamo, in un primo momento, in modo definitivo, rifacendo il tratto sul lato più frequentato, quello dei negozi, per garantire maggiore sicurezza, qualità e durata nel tempo.

È un altro dei tanti interventi con cui, in questi anni, stiamo risolvendo criticità presenti da tempo sul territorio ed ereditati. Il nostro obiettivo è intervenire in modo definitivo, affrontando i problemi alla radice e investendo le risorse pubbliche in opere sicure, durature e capaci di migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini”.