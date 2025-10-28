Nuovo lavatoio di Mercurago: a dicembre l’inaugurazione

Ancora qualche settimana di lavoro e il nuovo lavatoio di Mercurago sarà finito.

L’intervento del sindaco Alberto Gusmeroli

“Era abbandonato e crollato da 40 anni e più. A Mercurago erano anni che chiedevano che lo si sistemasse ed era una promessa elettorale. E’ stato costruito nel 1905, una struttura semplice in cemento e la gente ne è ed era affezionata. Abbiamo fatto scegliere alla gente il progetto in diverse riunioni, bocciato l’ultra moderno o l’eliminazione di tutto, hanno deciso un progetto che mantiene pianta, falda e tetto, guardando al passato dei lavatoi ma anche al futuro. Accoglierà una panchina, fontanella, stalli per bici e cestino.

Sarà uno degli ingressi al parco dei Lagoni di Mercurago: una piccola meraviglia.

Con il lavatoio a Mercurago in questi anni abbiamo rifatto di tutto, la piazza San Rocco, il monumento ai caduti, la salita alla Chiesa, il marciapiede di corso Italia, l’edicola religiosa, tutto il cimitero interno e l’area esterna con la realizzazione del Parco giochi, alcuni allacci alle fognature e tutte le riasfaltature, ma anche lavori alla scuola Dante Alighieri e alla caserma dei vigili del Fuoco.

Ai primi di dicembre l’inaugurazione, grazie al nostro ufficio tecnico, all’architetto Laudicina, ai cittadini di Mercurago”.