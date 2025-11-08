Nuova fontana di corso Repubblica ad Arona: a breve il progetto definitivo

La decisione per la nuova fontana di corso Repubblica è imminente: già la prossima settimana potranno esserci novità riguardo l’ufficializzazione del progetto scelto.

La fontana.. della discordia

Ricordiamo che l’amministrazione comunale, dopo aver deciso la demolizione di quella attuale in favore di una fontana a raso e la levata di scudi da parte della cittadinanza con raccolta firme e polemiche varie, ha fatto retromarcia. Da qui l’invito a residenti e professionisti a mandare suggerimenti sulla <nuova> fontana.

“Voglio ringraziare di cuore a nome di tutta l’amministrazione comunale tutte le cittadine e i cittadini che entro il 30 settembre ci hanno inviato idee, disegni, dipinti e progetti per il futuro della nostra fontana. L’amministrazione comunale ha scelto di non realizzare una nuova fontana a raso ma di ristrutturare l’attuale fontana, con un progetto che guarda al passato e al futuro insieme. La prossima settimana avremo il dettaglio dai progettisti delle spese che, come si è detto, sono pressoché uguali tra messa a norma con ristrutturazione e rifacimento integrale. L’obiettivo è quello di recuperare lo spirito della fontana del 1962, andata purtroppo perduta nel 2002 con il rifacimento integrale dei giardini pubblici, valorizzando l’attuale fontana e arricchendola con giochi di luce moderni, così da preservare la memoria storica della città e renderla ancora più viva per le prossime generazioni”.