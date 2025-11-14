Nuova energia per il territorio: ad Agrate Conturbia la Comunità Energetica diventa realtà

Il Presidente della Provincia di Novara Marco Caccia ha partecipato alla cerimonia di posa della prima pietra del primo impianto fotovoltaico della Comunità Energetica Rinnovabile di Agrate Conturbia (CER), un progetto innovativo che unisce sostenibilità, collaborazione e recupero ambientale.

Il progetto

L’impianto, con una potenza di circa 1 MWp, sorge su un’area bonificata dopo anni di abbandono e sarà interamente messo a disposizione della Comunità Energetica, rappresentando un esempio virtuoso di rigenerazione e utilizzo delle fonti rinnovabili nel territorio novarese.

«L’avvio concreto dell’iniziativa di CER Agrate Conturbia dimostra come la transizione ecologica possa diventare occasione di rinascita per i territori.

Recuperare un’area dismessa e trasformarla in una risorsa sostenibile è un segnale concreto di visione e responsabilità.

Agrate Conturbia diventa così un modello per tutta la provincia: energia pulita, partecipazione e attenzione all’ambiente come motori di futuro.» Marco Caccia, Presidente della Provincia di Novara.

Un passo importante verso un modello energetico più condiviso, efficiente e rispettoso dell’ambiente, frutto della collaborazione tra istituzioni, aziende e comunità locali.