Nuova collocazione del mercato del sabato a Castelletto Ticino

L’Amministrazione Comunale, attraverso l’Assessorato al Commercio, ha avviato una riorganizzazione dell’area mercatale del sabato, con l’obiettivo di valorizzare una tradizione importante per il centro storico e di rispondere alle richieste di miglioramento avanzate dagli operatori.
La nuova collocazione
Per sostenere il mercato e renderlo più funzionale, i banchi del settore alimentare — considerato il comparto trainante — saranno collocati al centro dell’area mercatale, in via Caduti per la Libertà.
Piazza Fratelli Cervi sarà invece destinata a parcheggio, così da favorire l’accesso degli utenti e migliorare la fruibilità complessiva dell’area.
La fase sperimentale del nuovo assetto avrà inizio sabato 25 ottobre, data in cui il mercato si terrà per la prima volta nella nuova collocazione.
In tale occasione ci sarà anche una sorpresa dedicata a tutti i bambini.