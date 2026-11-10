New look per Corso Cavour ad Arona: lavori al via l’11 gennaio

Decimo incontro tra l’Amministrazione comunale e i commercianti: contributi pari all’intero importo della TARI 2027, investimenti per sostenere le attività economiche, iniziative per garantire l’accessibilità ai negozi e una nuova regolamentazione della ZTL durante i lavori.

Dureranno quasi un anno

Un importante progetto di riqualificazione urbana, accompagnato da misure concrete a sostegno delle attività economiche. È quanto annunciato venerdì dal Sindaco di Arona, On. Alberto Gusmeroli, nel corso del decimo incontro con i commercianti di Corso Cavour, svoltosi nell’Aula Magna del Comune, per condividere gli aggiornamenti sul progetto e le iniziative previste durante il cantiere.

I lavori, aggiudicati all’impresa Cardano in ATI, prenderanno ufficialmente il via l’11 gennaio 2027, con conclusione prevista per il 16 dicembre 2027 e l’obiettivo di anticipare, se possibile, la fine dell’intervento di alcune settimane.

Sostegni economici alle attività commerciali e artigianali Per accompagnare gli esercenti durante il periodo dei lavori, l’Amministrazione comunale ha deciso di riconoscere un contributo economico pari all’intero importo della TARI dovuta per il 2027, azzerandone di fatto il costo per le attività beneficiarie.

«Le attività commerciali e artigianali rappresentano, per numero di occupati, la prima industria della nostra città», dichiara il Sindaco Alberto Gusmeroli.

«Dietro ogni negozio ci sono persone, famiglie e posti di lavoro. Riqualificare Corso Cavour significa investire nel futuro di Arona, ma anche sostenere concretamente chi, ogni giorno, contribuisce a renderla viva. Per questo abbiamo scelto di intervenire con un aiuto economico significativo, affinché nessun commerciante si senta lasciato solo».

50.000 euro per promozione ed eventi durante l’anno

In aggiunta ai contributi economici, il Comune stanzierà 50.000 euro per sostenere l’attrattività commerciale di Corso Cavour durante i lavori, così suddivisi:

• 20.000 euro per iniziative di marketing, comunicazione e promozione;

• 30.000 euro per eventi e iniziative di animazione lungo la via.

È inoltre previsto uno stanziamento di 15.000 euro per l’evento inaugurale.

«Vogliamo che un messaggio arrivi forte e chiaro: ci sono i lavori, ma i negozi sono aperti, accessibili e vi aspettano!», sottolinea il Sindaco.

«Corso Cavour continuerà a essere un luogo vivo e accogliente, anche mentre si prepara a cambiare volto».

Informazione, accessibilità e organizzazione durante i lavori Particolare attenzione sarà dedicata a garantire l’accessibilità delle attività commerciali e artigianali, che resteranno regolarmente aperte durante i lavori.

Il Comune assicurerà un’informazione costante attraverso il sito istituzionale e il canale WhatsApp, accompagnata da una cartellonistica chiara e visibile, anche sulla base delle proposte di Confcommercio, per facilitare l’accesso ai negozi e informare cittadini e turisti.

Saranno inoltre valutate apposite aree per il carico e scarico delle merci sul lungolago, mentre il servizio di raccolta dei rifiuti sarà progressivamente adeguato alle diverse fasi del cantiere.

L’obiettivo è ridurre il più possibile i disagi, sostenere concretamente le attività economiche e mantenere Corso Cavour vivo, accogliente e frequentato durante tutta la riqualificazione.

Nuova regolamentazione della ZTL

Durante i lavori, in accordo con i commercianti e compatibilmente con le esigenze di sicurezza del cantiere, sarà introdotta una nuova regolamentazione della Zona a Traffico Limitato:

• Dal lunedì al venerdì: ZTL dalle ore 20.00 alle ore 8.00, con libera circolazione nelle restanti fasce orarie.

• Sabato: nessuna ZTL.

• Domenica: ZTL esclusivamente nel pomeriggio, per garantire la sicurezza di cittadini e turisti.

L’obiettivo è favorire l’accessibilità alle attività commerciali, conciliando le esigenze degli esercenti con quelle della mobilità e della sicurezza.

«Sappiamo che il 2027 sarà un anno impegnativo, ma vogliamo affrontarlo insieme, attraverso il dialogo, la collaborazione e, soprattutto, interventi concreti», conclude il Sindaco, On. Alberto Gusmeroli.

«Il commercio e l’artigianato sono il cuore pulsante di Arona. Il nostro obiettivo non è soltanto realizzare un Corso Cavour più bello e funzionale, ma anche accompagnare e sostenere chi lo rende vivo ogni giorno. Vogliamo una città che migliora, senza dimenticare chi contribuisce quotidianamente alla sua crescita».

L’Amministrazione comunale continuerà a garantire aggiornamenti sull’avanzamento dei lavori e sulle iniziative programmate, mantenendo un confronto costante con gli operatori economici e la cittadinanza.