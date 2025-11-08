Nati per Leggere Ovest Ticino presenta il nuovo logo del Coordinamento

Il Coordinamento NPL Ovest Ticino cambia logo, aggiornando la precedente versione, del 2024, che ne celebrava i primi 20 anni di attività.

Nuovo logo

Una nuova veste grafica che non è dettata dall’estetica comunicativa ma che veicola un importante messaggio: Nati per Leggere Ovest Ticino aderisce infatti al progetto “Cultura per crescere” promosso da Compagnia di San Paolo e ne sostiene l’ampliamento. Obiettivo del progetto “Cultura per crescere” è il raggiungimento, attraverso attività culturali rivolte ai più piccoli che coinvolgono anche gli adulti di riferimento, di un migliore livello generale di benessere psico-fisico sia per i bambini che per i loro nuclei familiari, con un occhio di riguardo alle famiglie più fragili.

Il nuovo logo sostituirà il precedente nelle comunicazioni ufficiali e su tutti i canali web e social del Coordinamento.