Nasce il direttivo della Cer Roero-Arona

Dopo la decisione del Comune di Arona di aderire alla Comunità Energetica CER Roero lo scorso mese di marzo e la nascita di CER Roero – Arona, il Direttivo aronese è composto da: Alfredo Miotti, Presidente, Isidoro Alfredo Barbagallo e Michele Cimelli, Vicepresidenti, Pancrazio Ettore Caccopardo, Segretario e Maurizio Cerutti Consigliere.

I dettagli

I cinque cittadini che compongono il Direttivo di CER Roero – Arona offrono il loro contributo a titolo gratuito, impegnandosi attivamente nella promozione e nella diffusione dell’importanza di aderire alla Comunità Energetica Rinnovabile.

Le adesioni alla Cer

“Conviene a chi ha installato un impianto fotovoltaico dopo il 13 maggio 2024 perché percepisce circa il 30% di 13 centesimi a KW prodotto in aggiunta a quanto percepisce ora.

Conviene a chi non ha un impianto fotovoltaico perché percepisce circa il 35% (15% CONSUMATORI IMPRESE E 35% CONSUMATORI NON IMPRESE – dati presi dal sito https://www.ceroero.it/i-documenti-ufficiali/- ) di 13 centesimi a KW di energia prodotta da chi ha un impianto. Conviene a chi vuole installare un nuovo impianto fotovoltaico perché oltre al 30% di 13 centesimi a KW sino al 30/11 ha un contributo del 40% sul costo dell’impianto” fanno sapere dal comune.

Per aderire alla CER ROERO ARONA non bisogna cambiare gestore o contratto basta compilare il modulo che si trova a questo link: https://www.ceroero.it/aderisci/

Per qualsiasi informazione arona@ceroero.it