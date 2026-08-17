Musica, solidarietà e territorio sul Lungolago di Arona

Nella serata di venerdì 14 agosto il Lungolago Marconi ha ospitato una serata speciale all’insegna della grande musica e della solidarietà, grazie al concerto del “LFJ Guitar Trio”.

Lungolago Arona

I maestri Renato Pompilio, Cristian Soldi e Alex Maltauro Berto hanno regalato al pubblico un’esperienza immersiva, fondendo le loro tre chitarre in un unico e suggestivo suono risuonato direttamente dal lago.

“L’evento ha raccolto offerte interamente devolute al progetto “Casa del Fiore” dell’Associazione Garavaglia, finalizzato alla costruzione di una casa vacanze dedicata ai bambini oncologici e alle loro famiglie – fa sapere il vicesindaco di Arona Marina Grassani – Un sentito ringraziamento va ai tre talentuosi musicisti per la loro esibizione, al signor Mauro Antonietti che ha contribuito alla realizzazione della serata in collaborazione con lo Yacht club di Arona, all’associazione “Solo quattro sensi“ di Borgo Ticino nella persona del suo presidente Pasquale Gallo, e a tutti i cittadini e turisti che hanno scelto di partecipare e sostenere questa nobile causa.

L’amministrazione comunale a orgogliosamente sostenuto economicamente l’evento per lo spessore qualitativo e la nobile causa”.