Mottarone “chiuso” per neve, traffico interrotto nel Vco, alberi caduti e guasti elettrici: notte di forte maltempo

Notte di maltempo sull’alto novarese e Vco: piogge abbondantissime e copiose nevicate in quota.

Mottarone “chiuso”

La straordinaria nevicata delle ultime 24 ore, con accumuli molto abbondanti lungo la strada e in vetta al Mottarone, non consente l’apertura degli impianti nella giornata di oggi, domenica 15 marzo. La strada di accesso è temporaneamente non agibile e sono in corso le necessarie verifiche per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza.

In vetta si registra inoltre un’interruzione dell’alimentazione elettrica.

Traffico a singhiozzo nel Vco

A causa delle condizioni meteo avverse e dell’allerta arancione che interessa la regione Piemonte, Anas ha chiuso temporaneamente al traffico alcuni tratti della rete stradale di competenza. La strada statale 337 “della Val Vigezzo” è chiusa al traffico dal km19 al km 29,680 a Trontano (VCO) a causa delle fitte nevicate in corso con conseguenza caduta di rami sul piano viabile.

La strada statale 549 “di Macugnaga” è temporaneamente chiusa al traffico dal km 9,950 al km 10,150, e dal km 11,950 al km 12,150 a Colasca e Castiglione (VCO). La chiusura è stata attivata per l’allerta meteo arancione secondo quanto previsto dall’Ordinanza Anas 971/2025.

La strada statale 33 “del Sempione” è chiusa al traffico dal km 141 al km 144,430 in località Iselle (VCO) come la strada statale 659 “di Valle Antigorio e Val Formazza” in località Roccette, nel territorio comunale di Formazza (VCO) ove permane la chiusura al traffico. Le chiusure sono state attivate secondo quanto previsto dall’Ordinanza Anas 773/2025 in caso di pericolo di valanghe.

La regolare transitabilità sarà ripristinata non appena ristabilite le condizioni di piena sicurezza per il transito.

Albero caduto a Lesa e corrente interrotta ad Arona

“A Villa Lesa – informa il sindaco Luca Bona – in Via Parrocchia è caduta una parte di albero da una proprietà privata, stanno intervenendo gli Aib, che ringrazio, per mettere in sicurezza la viabilità. E’ consigliabile passare dal centro di Villa Lesa e per scendere Via Belvedere.

A causa del forte vento potrebbero esserci altre situazioni simili, procederemo a un giro di monitoraggio sul territorio”.

“Il maltempo di ieri sera ha causato diversi guasti e disservizi elettrici in molti Comuni della nostra zona, tra cui Arona – spiega invece il primo cittadino Alberto Gusmeroli – Fin da ieri sera abbiamo segnalato ai tecnici tutte le criticità riscontrate nelle varie zone della città. La situazione è stata risolta nella maggior parte dei quartieri. Al momento permane un’interruzione di corrente nella zona del quartiere Riviera. I tecnici sono al lavoro, ma al momento non sono in grado di indicare con precisione i tempi necessari per il completo ripristino del servizio.

Continuiamo a monitorare la situazione e a segnalare tempestivamente ogni problema”.