“Metti un’estate a Lesa”: al via la terza edizione

Prende il via la terza edizione di “Metti un’estate a Lesa”, rassegna musicale e culturale organizzata dal Comune di Lesa, con la collaborazione dell’associazione “Angolo delle Ore” che, per l’estate 2026, si rinnova e si amplia con un programma di 17 concerti ad ingresso gratuiti, oltre al concerto inaugurale, distribuiti nei fine settimana tra giugno e agosto.

Gli eventi

Tutti gli eventi si svolgeranno all’aperto sul suggestivo lungolago di Lesa.

Il cartellone propone un’offerta musicale eterogenea e di qualità, capace di intercettare pubblici diversi, valorizzando al contempo giovani talenti emergenti selezionati tra vincitori di borse di studio e concorsi. La rassegna coinvolge inoltre le attività locali di ristorazione e le realtà del territorio, contribuendo alla promozione del tessuto economico locale e all’attrazione di visitatori e turisti.

La rassegna si è aperta venerdì 12 giugno con Dimensione Chopin, recital pianistico a cura degli allievi della classe di perfezionamento del Maestro Federico Caneva dell’Arona Music Academy. Sul palco si sono esibiti Cecilia Natale, Chiara Maresca, Davide D’Acunto, Maria Vittoria Paltretti e Marco Zanitti.

La dichiarazione di Simone Morellini, curatore della rassegna “Con questa terza edizione, ‘Metti un’estate a Lesa’ si conferma come un progetto culturale strutturato e in continua crescita. Abbiamo costruito nel tempo un appuntamento che il territorio riconosce e attende, e quest’anno facciamo un ulteriore passo in avanti.

La rassegna non è solo musica: è uno strumento di valorizzazione del territorio a tutto tondo. Siamo inoltre onorati di poter contare, per la prima volta, sul sostegno di istituzioni di grande prestigio: Fondazione CRT, Regione Piemonte e Consiglio Regionale hanno riconosciuto il valore del nostro progetto decidendo di contribuire alla sua realizzazione. È per noi motivo di grande orgoglio e la conferma che la direzione intrapresa è quella giusta”.

Il commento del Sindaco Luca Bona

“Lesa è costantemente in crescita per i numeri e la qualità dell’offerta turistica. Sappiamo bene che il tipo di offerta deve essere ben fasata sulla tipologia di turisti che desideriamo attirare sul nostro territorio, che pernottino o che siano solo di passaggio.Ricordiamo quanto sia importante il riscontro anche sui cittadini lesiani, siano essi residenti che proprietari delle tante seconde case.

Ci stiamo impegnando per garantire alta qualità ma accesso libero a tutti, con un ‘importante intervento delComune, che applica le risorse derivanti dalla tassa di soggiorno.

Grazie al coordinatore Simone Morellini e all’associazione “Angolo Delle Ore”, Lesa sempre più protagonista dell’estate più bella sul Lago Maggiore”.

Il Cartellone degli eventi

SAB 27/6 Farenight Live Band – Cover Pop Rock 70/80/90 ore 21, lungolago

VEN 03/7 Dana Soul Band – Cover internazionali ore 21, lungolago

SAB 04/7 883nd – Tributo agli 883 – ore 21, lungolago

VEN 10/7 I Mascalzoni Latini – Omaggio a Pino Daniele – ore 21, lungolago

SAB 11/7 Noi Non Ci Saremo Band – Tributo ai Nomadi – ore 21, lungolago

DOM 12/7 Gaberscik – Giorgio Gaber dall’inizio alla fine – ore 21, lungolago

VEN 17/7 Martaneve’s Duo – Pianoforte e Voce – ore 21, lungolago

VEN 24/7 The Beetools – Omaggio ai Beatles – ore 21, lungolago

SAB 25/7 Tangerines Live Band – Cover Pop Rock 70/80/90 – ore 21, lungolago

VEN 31/7 Francesco Simone – Fisarmonica e Pianoforte – ore 21, lungolago

SAB 01/8 Effetto Liga – Tributo a Ligabue – ore 21, lungolago

DOM 02/8 Faber 70-73 – I 3 Concept Album di De Andrè – ore 21, lungolago

VEN 07/8 Luci Dell’Est – Omaggio a Lucio Battisti – ore 21, lungolago

VEN 21/8 Chicco Minniti – Dj Set – dalle ore 22, Sporting Lesa

SAB 22/8 Vaskonvolti – Tributo a Vasco – ore 21, lungolago

VEN 28/8 J.A.M. Organ Trio – Serata Jazz – ore 21, lungolago

SAB 29/8 Duo Verbano – La grande canzone italiana d’autore – ore 21, lungolago