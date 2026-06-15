Mercatino solidale ad Arona

L’Amministrazione Comunale sostiene e promuove un’importante iniziativa dedicata alle famiglie e alla sostenibilità.

Il mercatino

Mercoledì 1 luglio, dalle ore 17:30 alle 19:30, presso il cortile della Scuola Media “Giovanni XXIII” (Via Monte Rosa, 36 – Arona), si terrà il mercatino solidale dello scambio.

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“In questi giorni di fine anno scolastico – fa sapere l’assessore all’istruzione Monica D’Alessandro – vi invitiamo a conservare libri e materiali che non usate più. Questo mercatino è l’occasione perfetta per dare loro una seconda vita

​Cosa puoi portare e trovare?

​Materiale didattico, ​Grembiuli, Scarpe da ginnastica, Libri della scuola secondaria e altri articoli scolastici (zaini, astucci, strumenti musicali…).

​Si porta quello che non usi più e si trova ciò che serve per il prossimo anno. Più siamo, più forze abbiamo per far crescere questa bellissima rete di solidarietà”.

​L’evento è realizzato in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Arona, il Centro Famiglia, la Biblioteca Civica Sen. Avv. Carlo Torelli di Arona e il comitato genitori GenerAzioni.

In caso di maltempo, la manifestazione si terrà il giorno successivo.