Manager aronese nella “Top 100” di Forbes

Prestigioso riconoscimento per l’aronese Yari Franzini. Il manager, Vice Presidente Sud, Centro ed Est Europa di Cloudera, è stato inserito nella classifica Forbes dei 100 Top Manager in Italia per il 2026, che seleziona cento personalità distintesi per leadership, innovazione e impatto nei rispettivi settori a livello nazionale e internazionale.

Yari Franzini

Con oltre vent’anni di esperienza nel settore tecnologico e responsabilità dirette su alcuni dei principali mercati europei, Franzini guida oggi le attività di Cloudera in Italia, Francia, Spagna, Svizzera e nei mercati dell’Europa orientale, con un focus sui temi dell’intelligenza artificiale, dei dati e della trasformazione digitale.

Il suo percorso professionale si è sviluppato ai vertici dell’industria tecnologica internazionale, con esperienze manageriali in aziende come HP, Dell ed Oracle, fino all’attuale ruolo in Cloudera, multinazionale americana specializzata in data management e intelligenza artificiale.

L’inserimento nella classifica Forbes rappresenta quindi un importante riconoscimento personale, ma anche un motivo di orgoglio per il territorio di origine, in particolare per Arona e per la provincia di Novara, su una delle più autorevoli piattaforme italiane dedicate al mondo della leadership e dell’imprenditoria.

«Essere inserito nella lista Forbes dei 100 Top Manager italiani del 2026 è un grande onore – commenta Franzini – Ciò che apprezzo maggiormente è il significato di questo riconoscimento: valorizzare chi contribuisce alla trasformazione digitale del Paese, costruisce organizzazioni in cui le persone vogliono lavorare e crea valore oltre i confini della propria azienda. In oltre vent’anni di carriera ho imparato che i risultati più importanti non sono mai individuali, ma nascono dalla forza dei team. Per questo considero questo riconoscimento anche un premio alle colleghe ed ai colleghi con cui lavoro ogni giorno. È motivo di orgoglio poter condividere questo traguardo anche con la mia amata Arona e con il territorio novarese, che sento parte delle mie radici».