Il sindaco di Lesa Luca Bona informa di aver ricevuto comunicazione ufficiale dal direttore responsabile della filiale di Novara che l’ufficio postale di Lesa chiuderà dal 10 febbraio al 16 luglio per la completa ristrutturazione dello stabile.
I dettagli
Nella lettera che qui sotto pubblichiamo sono indicate le direttive per i correntisti delle attività postali per il periodo di chiusura al pubblico della Posta di Lesa, che verrà aggiornato e adeguato per offrire nuovi servizi tra cui il progetto Polis per la cittadinanza digitale tra cui il rilascio dei passaporti.