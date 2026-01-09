L’ufficio postale di Castelletto Ticino chiude dal 21 gennaio al 30 marzo

Ci si potrà rivolgere agli sportelli di Varallo Pombia, Borgo Ticino e Sesto Calende

PosteItaliane S.p.a. ha comunicato la chiusura dell’ufficio postale di Castelletto Sopra Ticino situato in via Aronco 14 dal 21 gennaio al 30 marzo 2026.

I dettagli

Tale interruzione del servizio è dovuta all’avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale.

Durante tutto il periodo di chiusura, la clientela potrà rivolgersi:

– all’Ufficio Postale di Varallo Pombia sito in Piazza Risorgimento 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8: 20 alle ore 13:35 e il sabato dalle ore 8:20 alle ore 12:35 (dotato di ATM fruibile H24).

– all’Ufficio Postale di Borgo Ticino sito in Via Zanotti 39, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle ore 13:45 e il sabato dalle ore 8:20 alle ore 13:45 (dotato di ATM fruibile H24).

– all’Ufficio Postale di Sesto Calende sito in Via Vittorio Venero 13, aperto dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle ore 13:35, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35 (dotato di ATM fruibile H24).

Si precisa che dal 22/01/2026 e fino al termine del periodo di chiusura, sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza non ritirata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto, esclusivamente presso l’Ufficio Postale di Varallo Pombia sopra indicato.

“Per ulteriori dettagli o aggiornamenti, Vi invito a consultare il sito ufficiale di Poste Italiane o a contattare gli uffici postali di riferimento.

Sarà mia cura informarVi tempestivamente su ogni ulteriore sviluppo” fa sapere il sindaco Massimo Stilo.