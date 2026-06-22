Locali climatizzati a disposizione dei cittadini aronesi: l’accordo

Importante intesa raggiunta dal Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo di Via Mottarone e il comune di Arona.

L’accordo

“Grazie a questo accordo – fa sapere il sindaco Alberto Gusmeroli – tutti gli aronesi che dovessero soffrire particolarmente il caldo, nelle prossime settimane, potranno accedere ai locali climatizzati del Centro Diurno della Casa di Riposo di Via Mottarone nei seguenti orari:

🕘 dalle 9.00 alle 12.00

🕑 dalle 14.00 alle 19.00

L’obiettivo è offrire un ambiente fresco, accogliente e sicuro durante i periodi di forte caldo, a beneficio di tutti coloro che ne avessero necessità, con particolare attenzione alle persone più fragili.

Un ringraziamento alla Presidente Monica Zinzini e al Consiglio di Amministrazione della struttura per aver condiviso questa iniziativa di attenzione concreta verso la nostra comunità”.