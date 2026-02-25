Linea Milano-Domodossola: modifiche alla circolazione il 27-28 febbraio e l’1-27-28-29 marzo

Nei giorni 27 e 28 febbraio e 1, 27, 28, 29 marzo 2026, per lavori di potenziamento infrastrutturale a cura di RFI tra le stazioni di Arona, Premosello e Sesto Calende, i treni subiranno modifiche.

Nello specifico

Venerdì e sabato 27-28 febbraio e venerdì e sabato 27-28 marzo, i treni della linea “RE” Domodossola-Milano Centrale e della linea “R” Domodossola-Arona-Gallarate-Milano Porta Garibaldi circoleranno tra la stazioni di Milano e Arona.

Domenica 1° marzo e domenica 29 marzo, i treni della linea “RE” Domodossola-Milano Centrale e della linea “R” Domodossola-Arona-Gallarate-Milano Porta Garibaldi circoleranno tra le stazioni di Milano e Sesto Calende.

Trenord ha predisposto un servizio di autobus sostitutivi nelle tratte interrotte, per le giornate del 27, 28 febbraio e 1° marzo; Per quanto riguarda le giornate del 27, 28 e 29 marzo il servizio è ancora al vaglio dei fornitori esterni e verrà dato opportuno aggiornamento non appena possibile.

Qui i bus sostitutivi:

https://www.trenord.it/linee-e-orari/il-nostro-servizio/bus-sostitutivi/