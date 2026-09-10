Linea Milano-Arona-Domodossola: modifiche alla viabilità

Nei giorni 12 e 13 settembre, per lavori di manutenzione nel nodo di Milano, alcuni treni della Domodossola-Arona-Milano subiranno modifiche di orario, numerazione e percorso.
Ecco quali
- Milano – Domodossola: i treni RE Milano Centrale – Domodossola modificano la numerazione e partono da Milano Porta Garibaldi al minuto ‘20, anziché da Milano Centrale, mentre i treni RE Domodossola – Milano Centrale modificano la numerazione e arrivano a Milano Porta Garibaldi al minuto ‘40, anziché a Milano Centrale.
- Arona – Milano: il treno R 10205 Arona – Milano Porta Garibaldi posticipa di 4 minuti l’arrivo.
- Luino – Milano: il treno R 25307 Luino – Milano Porta Garibaldi, nel giorno sabato 12 settembre circola con la nuova numerazione 33045 e termina la corsa a Milano Certosa, anziché a Milano Porta Garibaldi.