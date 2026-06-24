LievitomadreVivo di Arona premiato nuovamente nella Guida Gambero Rosso dei migliori panifici italiani

Due pani, per il secondo anno consecutivo: il panificio LievitoMadreVivo ottiene un nuovo riconoscimento da Gambero Rosso.

La soddisfazione dei proprietari

“Ci sono riconoscimenti che fanno piacere e poi ci sono quelli che, oltre alla soddisfazione, portano con sé il valore del lavoro quotidiano, della costanza e delle scelte fatte ogni giorno” – fanno sapere Domenico Pezzimenti e Floriana Izzo.

“Siamo felici di condividere la notizia che anche quest’anno il nostro micropanificio è stato riconfermato con Due Pani nella Guida dei Migliori Panifici d’Italia del Gambero Rosso.

Un risultato che ci rende orgogliosi perché arriva dopo un altro anno trascorso tra impasti, lievitazioni, raccolti, farine, notti corte e tanta attenzione per ogni singola pagnotta che esce dal forno.

Desideriamo ringraziare il Gambero Rosso per aver rinnovato la fiducia nel nostro lavoro e per l’impegno che dedica alla valorizzazione dell’arte bianca italiana, ma soprattutto vogliamo dire grazie ai clienti che ogni settimana scelgono il nostro pane e ne apprezzano la filosofia, a chi ci segue da anni e a chi è arrivato da poco.

Grazie a chi passa al mercato, a chi entra in negozio, a chi ci racconta che il nostro Pane è diventato parte della propria tavola e della propria quotidianità. Un grazie speciale va anche ai nostri fornitori, ai coltivatori e a tutte le persone che condividono con noi l’idea che dietro un buon Pane ci debbano essere materie prime eccellenti, rispetto per i tempi della natura e relazioni autentiche.

Questo riconoscimento appartiene anche a loro.

Noi continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto: impastare con lievito madre vivo, rispettare i tempi, valorizzare i cereali e cercare ogni giorno di migliorare, senza perdere di vista ciò che conta davvero.

Due Pani sono un traguardo importante, ma restano soprattutto uno stimolo a continuare il nostro percorso con la stessa passione, la stessa curiosità e la stessa gratitudine. Grazie di cuore a tutti per essere parte di questa avventura”.