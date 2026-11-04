“Libri tattili”: il 12 novembre un appuntamento ad Arona dedicato ai bambini e alle famiglie

Il Coordinamento Nati per Leggere Ovest Ticino prosegue il percorso di iniziative a cura di Maria Cannata dedicato ai libri tattili. Il progetto, dal titolo “Libri tattili in Braille: esplora, scopri e ascolta il tuo percorso emozionale”, propone un ciclo di incontri nelle biblioteche del Coordinamento, coinvolgendo bambini e bambine e i loro genitori accompagnatori in un’esperienza di lettura originale e inclusiva.

I dettagli

Nell’ambito del progetto, giovedì 12 novembre 2026, alle ore 16.45, è in programma un appuntamento presso la Biblioteca Civica sen. avv. Carlo Torelli di Arona, in piazza San Graziano.

L’iniziativa, intitolata “Esplora, scopri e ascolta il tuo percorso emozionale”, è rivolta ai bambini e alle bambine di 5-6 anni accompagnati da un genitore.

Il percorso è curato da Maria Cannata, formatrice esperta e organizzatrice di laboratori che hanno come protagonisti la musica e i testi per la prima infanzia, da anni impegnata nella collaborazione con le biblioteche nell’ambito del programma nazionale Nati per Leggere. Per Nati per Leggere Ovest Ticino ha già curato i cicli di incontri “Abbracci di suoni”, rivolti a gestanti e neogenitori.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Vergiate e il progetto “Leggere Emozioni – Libri Tattili”, nell’ambito delle attività di promozione della lettura e dell’inclusione.

Per partecipare all’appuntamento di Arona è possibile iscriversi attraverso il QR code riportato nella locandina oppure inviando una mail a biblioteca@comune.arona.no.it