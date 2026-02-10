Lesa rientra nei “Comuni montani”

Lesa è Comune Montano secondo i nuovi requisiti del Decreto Legge del Governo approvato dalla Conferenza Città Stato e Autonomie Locali.

Lesa comune montano

“Ciò significa – fa sapere il sindaco Luca Bona – che al nostro territorio viene riconosciuta una peculiarità importante che potrà avere ricadute positive. 2/3 del territorio comunale presenta tratti con caratteristiche montane con criticità e con circa 30 km di strade collinari, torrenti, sentieri, centinaia di ettari boschivi, terrazzamenti e due comunità (Calogna e Comnago) posizionati ad oltre 500 mt. di altezza con attività agricole da sostenere con varie necessità e unicità.

La Polizia Locale in questo periodo sta svolgendo l’attività di verifica del rispetto del regolamento comunale per le siepi e i rami che dalle proprietà private sporgono su strade e marciapiedi comunali. Si raccomanda di tenere sempre in ordine la vegetazione per evitare che invada gli spazi fuori dalle abitazioni per non incorrere in sanzioni o incappare in responsabilità che diventerebbero ancor più gravi se la vegetazione stessa fosse causa di incidenti

Sono stati tagliati gli ippocastani malati di Via Roma. Saranno sostituiti con nuovi ippocastani come quelli presenti sul lungolago di Lesa, a fiore rosa. Tale scelta è stata dettata dal voler garantire l’equilibrio di biodiversità nell’area in questione, mantenendo una specie già presente”.