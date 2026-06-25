Lesa: 40 posti auto nell’ex viale Conelli

Il sindaco Luca Bona informa che nelle prossime settimane verranno realizzati i lavori per consentire di ricavare un parcheggio provvisorio di circa 40 posti auto nell’ex viale Conelli in occasione di eventi di gran richiamo di visitatori.

I dettagli

L’ingresso sarà a senso unico dalla S.S. 33 del Sempione in direzione di Via Roma con lo spostamento di 1 metro della pensilina per la fermata degli autobus del trasporto pubblico locale e con dispositivi per aperture temporanee e una nuova recinzione del parco giochi di Villa.

Si tratta di un intervento previsto nel Documento Unico di Programmazione 2026-2028 del Comune di Lesa.

Con la variante di Piano Regolatore Generale Comunale saranno inoltre individuate alcune aree per la creazione di parcheggi a servizio del lungolago e del centro storico.