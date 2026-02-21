L’Egap Ticino e la Cooperativa Arnica invitano le scuole agli open day “Aula Verde”

Tre occasioni per scoprire le proposte didattiche e i laboratori nelle aree dell’Ente parco, per tutte le scuole di Piemonte, Lombardia e oltre.

Gli open day

L’Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, in collaborazione con la Cooperativa Arnica Educazione Ambientale, invita scuole e insegnanti a partecipare a tre Open Day gratuiti, previsti in altrettante località di pertinenza dell’Ente Parco, per scoprire le proposte didattiche della Cooperativa alla quale l’Ente ha affidato le attività di educazione ambientale con le scuole.

Docenti, educatori, dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado sono attesi mercoledì 4 marzo 2026 presso la sede di Villa Picchetta a Cameri (NO), oppure mercoledì 11 marzo presso la sede della Tenuta Economia di Albano Vercellese (VC), oppure mercoledì 25 marzo presso Cascina Emilia all’interno del Parco Burcina “Felice Piacenza” (Pollone, BI). Gli incontri, che inizieranno alle ore 17:30 (con apertura e raccolta firme alle 17:15), saranno un’occasione imperdibile per conoscere l’offerta formativa di Arnica, che opera da anni nel campo della divulgazione scientifica e dell’educazione ambientale e che propone alle scuole un fitto catalogo di laboratori, visite guidate e iniziative sotto il titolo di “Aula Verde. Esplorare. Scoprire. Vivere”: tutte iniziative pensate per valorizzare e conoscere le aree protette dell’Ente e le sue meraviglie naturali.

Gli Open Day sono tutti a ingresso gratuito, ma è richiesta l’iscrizione al link https://shorturl.at/60vfg

L’Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore ha stipulato con Arnica una convenzione di durata triennale che copre tutte le aree protette del quadrante nordorientale del Piemonte, su un territorio che tocca quattro province e oltre 60 comuni: l’educazione ambientale è infatti uno dei fini istituzionali che guida l’Ente di gestione, il quale affianca alla propria attività anche operatori economici con lo scopo di ampliare l’offerta.

La cooperativa torinese Arnica, con le sue guide naturalistiche e la sua esperienza nei campi della divulgazione scientifica e dell’educazione ambientale, à da oggi il punto di riferimento diretto per scuole, docenti e istituti intenzionati ad arricchire le propria offerta formativa con laboratori, visite guidate e altre iniziative nelle numerose aree e nelle strutture dell’Ente Parco.

La Direttrice dell’Ente Monica Perroni dichiara: «Con le proposte di Arnica l’Ente rafforza il proprio impegno nell’educazione ambientale, proponendo un programma didattico unico per tutte le aree protette, capace di offrire a scuole e cittadini percorsi coerenti, accessibili e di qualità per conoscere e vivere il patrimonio naturale del territorio, soprattutto oggi, in un periodo di cambiamenti climatici.»