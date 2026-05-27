Legame che sfida il tempo: 24 coppie di sposi hanno festeggiato il proprio anniversario a Paruzzaro

Una domenica intensa e ricca di emozione quella vissuta il 24 maggio dalla comunità parrocchiale di Paruzzaro. 24 coppie di sposi si sono riunite per celebrare e ricordare il proprio anniversario di matrimonio, rinnovando un legame che sfida il tempo.

Anniversari di nozze

Il ricordo del “giorno più bello” è stato rivissuto intensamente durante la funzione religiosa. Davanti alla comunità, gli sposi hanno pronunciato nuovamente le reciproche promesse

matrimoniali, accompagnate da una speciale benedizione del parroco. Al termine della cerimonia, un toccante omaggio: il sacerdote ha consegnato agli sposi una pergamena ricordo e alle spose una rosa rossa.

I festeggiamenti sono poi proseguiti in un clima di gioia e condivisione presso il salone dell’oratorio, dove si è tenuto il pranzo dedicato ai festeggiati.

5 anni di matrimonio per Federica e Paolo Mora; 10 anni per Linda e Luca Valsesia; 15 anni per Chiara e Matteo Gattoni; 20 anni per Monica e Alessandro Lefevre e per Elisa e Danilo Lorefice; 25 anni per Lisa Maria e Attilio Plebani; 30 anni Claudia e Andrea Bosina e per Antonia e Claudio Prone; 40 anni per Elisa e Mauro Julita, per Luisella e Stefano Pontiroli e per Ornella e Alessandro Sega; 45 anni per Ornella e Ivano Castelli, per Roberta e Lorenzo Della Vecchia, per Milena e Ivano Fornasari e per Anna e Gian Antonio Lorenzini; 50 anni per Maria Teresa e Alcide Nigrelli; 51 anni per Gilda e Enrico Abbruzzese; 53 anni per Adriana e Roberto Julita, Francesca Carla e Alfredo Lavazzi e per Angiolina e Giancarlo Panza; 62 anni per Ornella e Mario Boschi, per Maria Olimpia e Luigi Bosina e per Maddalena e Gastone Zonca.

Infine ben 71 anni per Bianca e Aldo Crola.