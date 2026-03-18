Le classi terze della scuola secondaria di Lesa in visita a Palazzo Madama

Per le terze della scuola secondaria di Lesa bellissima e istruttiva visita a Roma con visita a Palazzo Madama sede del Senato della Repubblica.

Le parole del sindaco Luca Bona

“Grazie al Senatore Questore Gaetano Nastri per l’invito, alla Dirigente Prof. Anna Elisa Forte che ci ha accompagnato e ha sostenuto l’iniziativa, ai prof che hanno accompagnato i ragazzi per un’esperienza che ricorderanno – commenta il primo cittadino che ha accompagnato i giovani – I ragazzi hanno avuto la possibilità di parlare in Aula per raccontare il proprio pensiero sulla politica e sull’esperienza di oggi, con tanti interventi interessanti, mai banali, anzi! La Politica è una cosa bella, se svolta con l’intenzione di migliorare le cose, dal Comune alla vita dei concittadini a livello nazionale, e fondamentale per la Democrazia, che è partecipazione. Con me il Vice Sindaco Roberto Grignoli, l’Assessore Federica Schiavini e il Consigliere Angelo Borroni”.