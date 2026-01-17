Lavori di manutenzione territoriale per la Squadra Aib e PC Nebbiuno Odv

Nei giorni scorsi la Squadra AIB e PC Nebbiuno ODV ha effettuato il primo intervento dell’anno di manutenzione territoriale, operando sul ripristino di due sentieri comunali simbolo del territorio, che conducono al Monte della Croce, i quali risultavano compromessi dalla presenza di alberi caduti. Le operazioni hanno riguardato il tracciato in partenza dal lavatoio e il tracciato proveniente dalla località Lavarina.

I lavori

Entrambi i percorsi risultavano parzialmente impraticabili. L’intervento ha previsto il taglio delle piante schiantate, la rimozione dei ceppi e la messa in sicurezza del fondo, con il supporto di un escavatore per le operazioni più complesse.

Le attività si sono svolte nel corso della mattinata grazie al lavoro coordinato di otto volontari, consentendo il completo ripristino della percorribilità dei sentieri.

Un intervento di manutenzione territoriale fondamentale per la sicurezza e la fruizione della rete sentieristica del Comune di Nebbiuno.