Lavori di adeguamento e messa in sicurezza di fermate autobus nel Comune di Pisano

Sulla strada Provinciale SP34 all’altezza dell’intersezione con la Strada Provinciale SP36 nel comune di Pisano.

I lavori

Nella giornata di lunedì 15 dicembre 2025 il Consigliere della Provincia con delega alla Viabilità Nord Est, Ing. Pietro Palmieri, si è recato presso il Comune di Pisano per incontrare il Sindaco Piergiulio Alesina.

L’incontro è stato l’occasione per comunicare che, con Decreto n. 146/2025 a firma del Presidente della Provincia Marco Caccia, è stato approvato il progetto esecutivo e la conseguente realizzazione dei lavori di messa in sicurezza delle fermate degli autobus situate lungo la Strada Provinciale SP34, in corrispondenza dell’intersezione con la Strada Provinciale SP36.

L’intervento prevede l’installazione di semafori pedonali e la realizzazione di infrastrutture accessorie, finalizzate a migliorare la sicurezza stradale e la fruibilità delle fermate del trasporto pubblico.

L’opera si rende necessaria per ridurre il rischio di incidenti, aumentare la sicurezza di pedoni e utenti del trasporto pubblico e favorire una mobilità più sicura e sostenibile sul territorio.

Attualmente, le fermate degli autobus in via Circonvallazione a Pisano sono prive di attraversamenti pedonali semaforizzati, esponendo i pedoni a situazioni di rischio, soprattutto in strade ad alto flusso veicolare. Inoltre, una delle due fermate è situata direttamente sulla carreggiata senza alcun spazio dedicato per l’attesa dei passeggeri, mentre l’altra necessita di un’area di sosta più sicura e accessibile.

Gli obiettivi principali del progetto sono:

· Migliorare la sicurezza dei pedoni in prossimità delle fermate.

· Ridurre i tempi di attesa e ottimizzare la circolazione stradale.

· Favorire l’accessibilità alle fermate per persone con ridotta mobilità.

· Adeguare le infrastrutture alle normative vigenti in materia di sicurezza stradale.

Il Consigliere Provinciale Ing. Pietro Palmieri e il Sindaco di Pisano Piergiulio Alesina si sono recati sulla zona dove verranno eseguiti i lavori.

Il Consigliere Palmieri ha dichiarato che il primo sopralluogo da lui effettuato, non appena eletto Consigliere Provinciale (ottobre 2024), è stato proprio su questa zona in quanto rappresentava una forte criticità.

“L’adeguamento delle fermate degli autobus, con l’installazione di semafori pedonali e la realizzazione di un marciapiede rappresenta un intervento essenziale per migliorare la sicurezza stradale e la mobilità urbana. Gli interventi da realizzare inoltre garantiranno un ambiente più sicuro e accessibile per tutti gli utenti della strada, riducendo i rischi per i pedoni e migliorando la qualità del servizio di trasporto pubblico.

Sono molto felice di aver contribuito all’approvazione di questo progetto. Mi sento in dovere di ringraziare pubblicamente l’ufficio tecnico della Provincia di Novara per il lavoro che quotidianamente svolge per garantire, per quanto possibile visto le risicate risorse a disposizione dell’Ente, la sicurezza stradale.

Con quest’opera, rientrante insieme ad altre nel Decreto Presidenziale n.146/2025 e di quelle inserite nei Decreti nn.147-148-149/2025, la Provincia di Novara nella persona del Presidente Marco Caccia, del sottoscritto e del Consigliere Delegato alla Viabilità Nord-Ovest Lido Beltrame conferma sicuramente una visione concreta e capillare del territorio, che sicuramente non trascura nessuna area. Confermando l’impegno volto a garantire la sicurezza, qualità e continuità degli interventi sulle infrastrutture stradali provinciali”.

Il Sindaco Piergiulio Alesina dal canto suo ringrazia la Provincia di Novara e in particolare l’impegno profuso dal Consigliere Provinciale Palmieri per aver portato avanti la realizzazione dell’opera che rappresenta un grande risultato in termini di sicurezza non solo per il Comune di Pisano ma per tutto il territorio.

Proseguendo dichiara che ha fatto già richiesta alla Prefettura di Novara per l’installazione di un autovelox per il rilevamento della velocità e inoltre prevede l’apposizione di un cartello che limiti la velocità di 70 Km/h