Lavori all’ufficio postale di Lesa: resterà chiuso per 3-4 mesi

Il sindaco di Lesa Luca Bona comunica che l’ufficio postale resterà chiuso per lavori 3/4 mesi nel 2026.

La comunicazione di Bona

“Prossimamente sono previsti importanti interventi all’ufficio postale di Lesa per rinnovarlo e adeguarlo ai nuovi servizi, perché rientra tra quelli individuati per le innovazioni finanziate dal PNRR. Saranno erogati molti servizi aggiuntivi come la possibilità di rinnovo del passaporto.

I lavori comporteranno la chiusura dell’ufficio per 3/4 mesi. Poste Italiane ha ipotizzato l’avvio dei lavori per marzo. Ho chiesto di anticipare a prima possibile per evitare il pieno della stagione turistica. Vedremo. La maggior parte dei servizi potranno essere erogati da qualunque altro ufficio. Quelli specifici, provvisoriamente, dall’ufficio decentrato di Meina. Ma seguiranno indicazioni più puntuali, che ancora non abbiamo”.