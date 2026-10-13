L’autunno protagonista del Laboratorio Pedagogico di Auser Arona Aps

È stato l’autunno il protagonista del Laboratorio Pedagogico di Auser Arona Aps: un viaggio tra colori, profumi, ricordi, cambiamenti e tanta creatività.

Il laboratorio

“Abbiamo osservato insieme la natura che lentamente si trasforma – fanno sapere dall’associazione – le foglie che cambiano colore, gli alberi che si spogliano, i paesaggi che assumono nuove sfumature. E abbiamo parlato del cambiamento, ricordando che ciò che a volte sembra una fine può invece rappresentare l’inizio di qualcosa di nuovo.

A rendere ancora più speciale questo momento è stata la lettura di una magnifica poesia di Emily Dickinson, che ci ha regalato parole profonde e suggestive: “L’autunno è più breve dell’estate ma ha un colore più intenso. È l’ora del tramonto della vita ma con più oro.”

Parole che ci hanno accompagnato nella nostra riflessione e che sembrano racchiudere tutta la bellezza di questa stagione: un tempo che cambia, ma che proprio nel cambiamento trova nuovi colori e nuova ricchezza. Ma il momento più bello è stato quello in cui creatività e immaginazione hanno preso il sopravvento. I nostri partecipanti, partendo da semplici materiali naturali, hanno dato vita a una storia, lasciandosi guidare dai ricordi, dalla fantasia e dalle idee. Un pezzo di legno, una foglia, un elemento raccolto dalla natura possono diventare, attraverso l’immaginazione, un personaggio, un luogo, un ricordo o l’inizio di una nuova avventura. E così, un’attività apparentemente semplice si è trasformata in un’occasione preziosa per ascoltarsi, confrontarsi, raccontare e costruire insieme. È proprio questo lo spirito del nostro laboratorio: stimolare la mente, risvegliare i ricordi, valorizzare le capacità di ognuno e soprattutto, stare insieme”.