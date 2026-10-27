L’artista paruzzarese Michela B. canta il coraggio della legalità

Il video è stato girato sotto forma di cortometraggio da un professionista del settore, Adamfilmo e le riprese sono state girate tra la concessionaria Mercedes Autolaghi di Borgomanero e il bar Capriccio di Gattico-Veruno

L’ultimo videoclip della giovane artista paruzzarese Michela Bertinotti, in arte Michela B., nel giro di pochi giorni ha già raccolto oltre 1.600 visualizzazioni.

Il brano

Un numero straordinario e destinato a crescere con il passare dei giorni, un numero che rende merito al talento di una cantante che fa della sua voglia di mettersi in gioco e di credere in se stessa il mantra della sua vita e della sua carriera artistica. «Il video – dice Michela B. – è nato in un periodo in cui mi sono trovata a riflettere su quante volte nella nostra vita facciamo qualcosa che è contro la nostra volontà semplicemente per seguire i consigli e le aspirazioni di qualcun’altro. Quante volte in quelle circostanze ci troviamo a vivere male una scelta e a finire delusi dei risultati? Ecco, con “Baghera”, il mio nuovo video, voglio raccontare proprio questo: il coraggio di volerci realizzare in tutti i campi della nostra vita senza mai abbatterci e senza scendere a compromessi con coloro che detengono il potere. Racconto il coraggio della legalità, perché non c’è niente di più grande e importante della lotta quotidiana di chi si batte contro le ingiustizie e per il rispetto della legge».

Il video è stato girato sotto forma di cortometraggio da un professionista del settore, Adamfilmo e le riprese sono state girate tra la concessionaria Mercedes Autolaghi di Borgomanero e il bar Capriccio di Gattico-Veruno. «Ci abbiamo lavorato molto a lungo – spiega Michela B., che nel video compare in featuring con il rapper L.I.T. – e devo dire davvero grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questa impresa, a cominciare dalla concessionaria che ci ha messo a disposizione un’auto molto costosa e gli spazi per girare».

Nel video si racconta la storia di un bar che viene preso di mira dalla criminalità organizzata. Dopo le minacce subite, il titolare si decide a chiamare una speciale squadra di agenti di polizia (tra i quali c’è anche Michela B.) e con un’operazione lampo i malviventi vengono arrestati e resi inoffensivi.

Alle riprese, oltre agli artisti, hanno dato il proprio contributo Light Producer, Samlover, Stefano Misuriello, Francesco Teruggi, Marco Colombara, Fabio Bertinotti, Brigitta Monika, Simone Lopes, Matilde Pontirolo, Manuela Arcone, Giada Pingitore, Naomi Gaudino, Leandro Richard, Klaudian Gonga Arcone, Gabriele Parolo, Fabio Conti, Barbara Karina Romero, Giuseppe Bertinotti e la make up artist Tanya Merra.