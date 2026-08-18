L’aronese Cinzia Pedrizzetti a Venezia con il film “Caffè Nero Bollente”

Gusmeroli: “Un orgoglio immenso per tutto il nostro territorio”

Un’aronese a Venezia

“Cinzia Pedrizzetti una talentuosissima ragazza del nostro territorio mi ha dato una notizia bellissima – racconta il sindaco Alberto Gusmeroli – mi ha invitato alla prima del suo film “Caffè Nero Bollente”, che sarà presentato il 4 settembre al Festival del Cinema di Venezia. Purtroppo non potrò essere presente, e me ne dispiace davvero tanto, ma sin d’ora ci prenotiamo per portarlo ad Arona e applaudire Cinzia e questo suo straordinario traguardo.

Un film scritto e diretto da lei, che vede anche la partecipazione di due grandissime protagoniste della cultura e dello spettacolo italiano: Fiorella Mannoia e Lella Costa.

Due nomi che impreziosiscono ancora di più un progetto che arriva su uno dei palcoscenici più prestigiosi del cinema mondiale: siamo orgogliosissimi. Perché quando il talento, la passione e il lavoro di una persona del nostro territorio arrivano fino a Venezia, quel successo diventa un po’ il successo di tutti.

Dietro un momento così ci sono sogni, sacrifici, determinazione, coraggio: brava Cinzia! Il 4 settembre Venezia sarà anche un po’ casa nostra, perché insieme a te porterai lì un pezzo della nostra terra, della nostra gente e del nostro orgoglio”.