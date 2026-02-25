L’amministrazione di Meina sostiene il progetto Incubatoio Naturale

Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Meina ha deciso di sostenere il progetto Incubatoio Naturale promosso dall’associazione La Pinta (A.S.D. Ottica Pesca).

L’incubatoio

“Si tratta di un’iniziativa di grande valore che mira a ripopolare i laghi attraverso l’installazione di legnaie artificiali sul fondale, creando zone di riproduzione sicure (nursery) per specie autoctone come il pesce persico reale e contrastando il declino dovuto all’inquinamento e al cambiamento climatico – fanno sapere dal comune – L’altra mattina è avvenuta la posa delle legnaie.

La tutela dell’ambiente e del territorio è uno dei punti centrali del nostro programma e continuerà a essere una priorità su cui vogliamo lavorare con convinzione, perché crediamo che proprio da qui si possa fare la differenza. Il sostegno a realtà come La Pinta rientra in un percorso più ampio di iniziative che stiamo già portando avanti per la rinascita del nostro Paese e per la valorizzazione concreta del suo patrimonio naturale”.

Maggiori informazioni sul progetto: https://www.incubatoionaturale.it/