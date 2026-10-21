L’Accademia Arona di Judo in visita alla Casa di Riposo

Una giornata diversa, piena di energia, musica ed emozioni. Venerdì 17 ottobre la RSA di Arona ha aperto le sue porte alla città ospitando una speciale esibizione di judo a cura dell’Accademia Arona.

La giornata

Un gruppo di ragazzi in rappresentanza dell’Accademia ha dato spettacolo sul tatami allestito per l’occasione, mostrando al pubblico tecniche, cadute, proiezioni e tutta l’abilità che si acquisisce con disciplina e allenamento.

Il momento più emozionante è stato quando un gruppetto di piccoli atleti è salito sul tatami. Sotto gli occhi attenti del Maestro Giorgio, hanno eseguito con precisione e grande impegno tutte le tecniche richieste, strappando applausi e sorrisi a tutti i presenti.

Tantissime le persone che hanno presenziato: gli ospiti della struttura, i loro parenti, i genitori dei ragazzi, ma anche molte presenze esterne.

A fare da cornice alle performance dei judoka, tanta musica che ha accompagnato l’intero pomeriggio. A chiudere in bellezza, un ricchissimo aperitivo finale a cui hanno aderito tutti, in un clima di grande convivialità. Un buffet reso ancora più invitante grazie al contributo speciale della ditta Guffanti, che per l’occasione ha donato un buonissimo formaggio molto apprezzato da tutti.

Soddisfatta la direttrice della struttura, Chiara Spagnolini, che ha commentato: “Felice della giornata, è proprio quello che volevamo: portare gente esterna dentro la struttura e creare momenti di condivisione vera”.

L’Accademia Arona ringrazia di cuore la direzione della RSA per l’ospitalità, la ditta Guffanti per la generosa donazione, e tutti coloro che hanno partecipato e reso speciale questa giornata.