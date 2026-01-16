Laboratorio Pedagogico per la terza età con Auser Arona Aps e Spazio Extra

Ha fatto tappa in biblioteca il laboratorio pedagogico per la terza età organizzato da Auser Arona Aps e coordinato dalla pedagogista aronese Anna Usellini con la collaborazione di Stefania Borgonovo, insegnante di Bio-Danza per adulti.

Laboratorio pedagogico in biblioteca

Un’esperienza intensa ed emozionante, ricca di condivisione e umanità: così viene descritta dagli anziani la mattinata trascorsa giovedì in biblioteca nell’ambito del Laboratorio Pedagogico di Auser Arona. “A rendere tutto ancora più speciale – fa sapere la coordinatrice del progetto Anna Usellini – è stato l’incontro casuale con i bambini della scuola dell’infanzia che hanno profondamente commosso i nostri amici anziani. Un ringraziamento speciale va all’Assessore al Welfare e Vice Sindaco Marina Grassani da sempre disponibile e attenta alla nostra associazione e alle attività che portiamo avanti. Un grazie sincero alla Direttrice Alessandra Salvini e alla responsabile Tiziana Sciarini per la gentilezza e la professionalità con cui ci ha seguiti e per il modo coinvolgente con cui ha accompagnato l’incontro”.

Così l’assessore Marina Grassani

“I sorrisi di chi sta bene, di chi ama stare insieme, di chi aiuta gli altri a stare bene. Un gaio gruppo di persone che da tempo si incontra presso lo Spazio Extra, grazie all’associazione Auser Arona Aps, ha trascorso qualche ora presso la nostra biblioteca comunale, accolti dalla direttrice Alessandra Salvini e dalla Responsabile Tiziana Sciarini.

Un tempo trascorso per conoscere tutti i servizi che la Biblioteca, anche in collaborazione con il Centro Famiglia, offre nell’ambito dell’invecchiamento attivo e per stare in un luogo accogliente e dedicato. Grazie all’associazione Auser Insieme, alle incaricate della Biblioteca e a tutti i volontari che dedicano il proprio tempo libero per il benessere altrui”.

Il laboratorio pedagogico di Auser Arona Aps si tiene ogni giovedì allo Spazio Extra di via Fratelli Bandiera e ha come finalità lo svolgere attività per il benessere cognitivo, affettivo ed emotivo delle persone anziane, over 70, sole o con difficoltà socio-economiche.

Auser offre anche la consegna della spesa e dei medicinali a domicilio e organizza un altro laboratorio il martedì pomeriggio con attività creative e ricreative.

Il presidente Auser Arona Aps Enzo Ciraolo aggiunge: “Per noi è fondamentale rendere e mantenere ogni servizio completamente gratuito. Per questo scopo le donazioni sono preziose: un piccolo contributo può diventare un grande aiuto per chi ne ha bisogno”.

IBAN IT11Z0503445130000000014254 – Auser Insieme Volontariato Arona Aps

Auser è anche in cerca di volontari!

Per informazioni 3473144802 oppure direzione@auseraronaaps.it