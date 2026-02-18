La paruzzarese Valentina Pirali ha pronunciato la professione monastica perpetua sull’Isola di San Giulio

Sabato 14 febbraio, presso l’abbazia benedettina Mater Ecclesiae dell’Isola di San Giulio — monastero reso celebre dal magistero abbaziale di madre Anna Maria Cànopi — la nostra concittadina suor Maria Alberta, al secolo Valentina Pirali, ha pronunciato la professione monastica perpetua dinanzi al vescovo mons. Franco Giulio Brambilla e alla Madre Badessa Maria Grazia Girolimetto.

I dettagli

Il rito della professione si è svolto durante la Santa Messa officiata dal Vescovo, alla quale hanno partecipato i genitori Roberto e Gabriella, il sindaco di Paruzzaro con alcuni concittadini, i parenti, una commossa rappresentanza degli amici dell’oratorio con i quali Valentina ha condiviso gli anni della giovinezza e della Confraternita SS. Sacramento e Santo Rosario di Paruzzaro.

Al termine della celebrazione, i partecipanti sono stati invitati dai genitori di suor Maria Alberta a un rinfresco, cui è seguito il tanto atteso colloquio con la religiosa.

Particolarmente toccanti sono state le testimonianze di affetto della comunità paruzzarese espresse dal sindaco Matteo Mora e le parole pronunciate da Francesco Julita che, a nome degli amici dell’oratorio, ha ricordato con emozione il percorso vissuto insieme.

Prima del congedo, abbiamo affidato la nostra comunità alle preghiere di suor Maria Alberta e delle monache dell’abbazia che, in questo luogo di pace, elevano ogni giorno il canto della Chiesa

affinché Dio soccorra il mondo intero.