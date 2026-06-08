Jessica Leone presenta “Processi: Racconti inediti dietro i grandi casi di cronaca nera” ad Arona

Sabato 13 giugno alle ore 11.00 presso la biblioteca civica, Jessica Leone, con la partecipazione a distanza dell’ avv. Valter Biscotti presenteranno, “Processi: Racconti inediti dietro i grandi casi di cronaca nera”, un viaggio tra giustizia, indagini e verità che invita a riflettere sul sottile confine tra processo mediatico e processo reale e sul modo in cui la cronaca giudiziaria viene percepita e raccontata dai media.

Modererà l’incontro Raffaella Mucci.

I dettagli

Il libro nasce dal confronto tra l’avvocato penalista Valter Biscotti e la giurista e criminologa clinica Jessica Leone e attraversa alcuni dei più noti casi della cronaca giudiziaria seguiti dall’avvocato Biscotti. Il volume non si configura come un manuale tecnico, ma come un racconto narrativo costruito attraverso il dialogo tra i due autori, che accompagna il lettore dentro vicende complesse e controverse, arricchite da retroscena inediti.

Jessica Leone ha conosciuto l’avvocato Valter Biscotti durante l’analisi di un caso al quale entrambi si stavano dedicando e da quel primo confronto è nata una collaborazione professionale intensa e continuativa, che ci ha portato a lavorare insieme anche sul tema delle ragazze scomparse a Roma tra il 1982 e il 1983, nell’ambito di uno studio presentato davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.

L’idea del libro nasce dalla volontà di mettere nero su bianco alcuni dei più importanti casi seguiti dall’avvocato Biscotti, raccontandoli però in una chiave innovativa e dialogica, capace di portare il lettore dentro i processi e dietro le quinte delle vicende giudiziarie.

L’assessore alla cultura, turismo e sport dott.sa Alessandra Marchesi interviene “Jessica Leone entra letteralmente dietro le quinte della giustizia. In un’epoca in cui i casi di cronaca nera rischiano spesso di essere banalizzati dal dibattito social, il suo libro unisce in maniera inedita il rigore scientifico e la narrazione dialogica. Un’occasione unica per ascoltare dalla voce dell’autrice i retroscena di vicende che hanno segnato la storia giudiziaria del nostro Paese“.