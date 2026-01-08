Istituto Fermi di Arona, i ragazzi: “In alcune classi ci sono 8 gradi”

Il problema sarebbe stato già segnalato alla Provincia

Alcuni alunni dell’Istituto Fermi di Arona lamentano una temperatura all’interno della scuola ben al di sotto dei limiti di legge.

L’intervento dei giovani studenti aronesi

“In alcune classi dell’Istituto Fermi la temperatura si aggira intorno agli 8 gradi centigradi e, quindi, ben al di sotto dei 18 gradi minimi sanciti dalla legge.

La dirigenza, anche se ha segnalato il problema alla provincia, non ha preso alcun provvedimento per salvaguardare gli studenti o annullare le lezioni.

La didattica a distanza non è stata considerata una scelta adatta per l’avanzata età di alcuni professori, che a quanto pare non sarebbero in grado di tenere lezioni a distanza, come se non l’avessero fatto per tutto il corso del periodo covid”.

Immagine generata con IA