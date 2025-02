Istituto comprensivo aronese: "Dati della Consulta non aggiornati, iscrizioni in crescita"

In questi giorni sta facendo molto discutere uno studio realizzato dalla Consulta femminile aronese sulle scuole dell’infanzia e primarie della città. Dai dati raccolti dalla Consulta risulterebbe un numero di iscrizioni agli istituti del Comprensivo Giovanni XXIII in forte calo negli ultimi anni. I numeri però non sarebbero aggiornati, e la dirigenza del Comprensivo tiene a fare alcune precisazioni rispetto a quanto scritto dai rappresentanti della Consulta femminile.

L'intervento della Dirigenza

“Dai dati raccolti nello studio della Consulta femminile aronese – recita una nota della dirigenza del Comprensivo Giovanni XXIII – emergerebbe un totale di 796 alunni iscritti alle nostre scuole dell’infanzia e primarie. Il dato però non è aggiornato. Al momento il nostro Istituto Comprensivo si occupa invece di gestire 951 allievi.

Il totale delle iscrizioni è quindi addirittura in crescita rispetto al dato del 2021. E questo in un contesto generale che vede Arona perdere terreno dal punto di vista demografico. Le nostre scuole sono vive e vitali. Abbiamo numerosi progetti didattici che sono partiti e che rappresentano un valore aggiunto nella nostra offerta formativa. Da poco sono partiti i progetti realizzati in collaborazione con l’azienda Sodexo e grazie al Comune, con il quale è in corso un rapporto di collaborazione e cooperazione, a breve sarà condotto anche un intervento di restyling interno delle scuole. Ringraziamo tutte le famiglie che hanno creduto in noi iscrivendo i propri figli nelle scuole del nostro Istituto.

In controtendenza con il passato e a dispetto della diminuzione delle nascite, primaria, infanzia e secondaria hanno avuto un boom di iscrizioni.

Il lavoro di squadra, un corpo docenti appassionato e una lungimirante dirigenza hanno fatto la differenza!”