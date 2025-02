Scuole aronesi: precipita il numero di iscritti

La Consulta Femminile Aronese, tra i vari progetti di quest’anno, ha deciso di analizzare i servizi scolastici presenti sul territorio di Arona rispetto alla necessità reali delle giovani famiglie. Questo attraverso un sondaggio proposto a tutti i genitori. La motivazione principale del progetto è la convinzione che servizi scolastici garantiti, consolidati ed adeguati agli orari lavorativi dei genitori, siano una necessità inderogabile e uno strumento fondamentale di supporto all’occupazione femminile.

Il grande calo di iscritti

Ma ancor prima delle esigenze dei genitori relativamente ai servizi scolastici, c'è un dato che, analizzando le tabelle, balza subito all'occhio: il grande calo di iscritti nelle scuole aronesi di ogni ordine e grado, soprattutto quelle pubbliche.

Per quando riguarda il Comprensivo, nel 2021 all'infanzia Cesare Battisti c'erano 74 bimbi e alla materna di via Piave 77. Le iscrizioni alla scuola di via Piave sono precipitate nel giro di pochi anni: nel 2024 infatti i bambini iscritti sono stati solamente 43 (-44%) mentre alla Cesare Battisti 61 (-18%). Il totale degli iscritti alle due scuole pubbliche passa dai 151 del 2021 ai 104 del 2024 con un saldo negativo del -31%. Stesso identico saldo negativo anche per le tre scuole dell'infanzia paritarie presenti in città ovvero le Marcelline (-17%), l'asilo Tre Ponti (-39%) e la San Giorgio (-35%).

Va un po' meglio per quanto riguarda gli iscritti alle scuole primaria con la Nicotera che ha registrato un +5% e la Dante Alighieri +7%. Usellini invece -25% e Anna Frank -23%. Il totale degli iscritti alle scuole primarie pubbliche passa quindi dai 441 del 2021 ai 406 del 2024. Segno positivo invece per la primaria delle Marcelline che registra un +11%. Per quanto riguarda la scuola secondaria Giovanni XXIII, la grande fuga verso la secondaria di Dormelletto è testimoniata dai dati: 329 iscritti nel 2021 contro i 286 nel 2024. Alle Marcelline invece gli iscritti alla secondaria nel 2021 erano 67 e nel 2024 sono cresciuti di 4.

I servizi scolastici

Tornando invece ai servizi scolastici la consulta spiega: "È prassi del comune di Arona, attivare i servizi scolastici in un periodo successivo a quello dell’invio delle domande di iscrizioni e solo se si raggiungono i numeri necessari per poter attivare i servizi nei vari plessi. Questa gestione un po’ anacronistica mette in difficoltà le giovani famiglie che, senza la certezza di servizi scolastici attivi al momento della presentazione della domanda di iscrizione alla classe prima, e nemmeno negli anni successivi, si trovano costrette a rivolgersi ad altri comuni o a scuole paritarie. I risultati dell’analisi degli iscritti nelle scuole aronesi (paritarie e nell’istituto Comprensivo Giovanni XXIII) e i dati emersi dal sondaggio tra i genitori degli alunni iscritti nei vari plessi dell’IC Giovanni XXIII hanno evidenziato una forte richiesta di servizi pre/post scuola e di trasporto scolastico, per ogni ordine di insegnamento. Colpiscono due dati in particolare: il numero di richieste di servizi scolastici rispetto ai pochi servizi attualmente attivati e il calo di iscrizioni nelle scuole di infanzia, pari ad un -31%. Questi due dati rinforzano la necessità di una revisione della proposta di servizi scolastici (pre/post scuola e trasporto) per rendere le scuole presenti nel territorio comunale più aderenti alle necessità delle giovani famiglie".

La Consulta Femminile ha condiviso i dati raccolti con l’amministrazione comunale e la dirigenza scolastica dell’IC Giovanni XXIII. Presenti all’incontro, avvenuto il 4 febbraio in comune: una delegazione della Consulta Femminile Aronese guidata dalla sua presidente Carla Rossi, la vicesindaca Marina Grassani, l’assessore all’istruzione Monica D’Alessandro e la vicepreside dell’IC Giovanni XXIII, insegnante Elisabetta Magistri.

<Data la risultanza positiva dell’incontro - chiude Rossi - confidiamo in una collaborazione proficua tra Comune e dirigenza scolastica, al fine di attivare al più presto quanto richiesto. La Consulta Femminile Aronese ringrazia tutte le famiglie che hanno partecipato al sondaggio e la dirigenza dell’IC Giovanni XXIII che ne ha supportato la diffusione>.

Il commento dell'assessore D'Alessandro

L'assessore all'istruzione Monica D'Alessandro commenta: "Con un ordine del giorno in Consiglio Comunale abbiamo già approvato di aumentare l’impegno dell’amministrazione nel supporto al Pre e Post scuola".