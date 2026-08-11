Obiettivo: 100mila euro entro fine agosto. Si può donare sulla piattaforma di raccolta fondi For Funding

https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/abilito

Il progetto

Intesa Sanpaolo sostiene il progetto “Abilito” della Cooperativa sociale Il Ponte grazie al Programma Formula, dedicato a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà, selezionato nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, in collaborazione con CESVI.

Tutti possono partecipare alla raccolta fondi fino al 31 agosto con una donazione su forfunding.it, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, con l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte:

https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/abilito

Anche la Banca parteciperà attivamente al traguardo dei 100mila euro con un proprio contributo a sostegno del raggiungimento dell’obiettivo di raccolta fondi.

Abilito nasce per offrire opportunità concrete di inserimento lavorativo per persone con fragilità, attraverso la creazione di un hub produttivo e inclusivo che integra formazione, lavoro e produzione. In questo contesto, il cibo diventa lo strumento attraverso cui sviluppare competenze, responsabilità e autonomia, favorendo percorsi di crescita professionale sostenibili nel tempo e creando una filiera alimentare solidale e sostenibile.

Il progetto, inserito in una rete territoriale già attiva che coinvolge enti, imprese e comunità locali, si sviluppa nell’Alto Novarese attraverso tre sedi operative collegate tra loro: il centro di cottura sociale di Invorio, cuore produttivo dedicato alla preparazione e al confezionamento dei pasti; La Fabbrichetta e il laboratorio Il Pastaio ad Arona, polo di produzione e formazione; e La Fungaia di Maggiate, unità agricola dedicata alla coltivazione biologica di funghi Shiitake.

I fondi raccolti serviranno ad adeguare e rendere accessibili gli spazi produttivi, completare la ristrutturazione dei laboratori e dotare le sedi delle attrezzature necessarie per le attività. L’obiettivo è costruire ambienti di lavoro sicuri e inclusivi, capaci di valorizzare le potenzialità di ogni persona e rafforzare il legame tra innovazione sociale e sviluppo del territorio.

“In un tempo in cui l’inclusione rischia spesso di ridursi a sola parola, noi scegliamo di farne luogo,” – dichiara Mauro Fanchini, Presidente della Società Cooperativa Sociale Il Ponte. – “Crediamo che operare in contesti inclusivi significhi, prima di tutto, occuparsi delle persone e creare luoghi di senso, dove ogni individuo, anche il più fragile, si senta riconosciuto e necessario. In quest’ottica, proponiamo un cambio di prospettiva: il bisogno, spesso elemento di criticità e debolezza in molte storie di vita, diventa opportunità e leva di sviluppo. Ma il cambiamento non si produce da soli: è nel tessuto della Comunità che queste traiettorie trovano forza e continuità. Il Territorio diventa così un laboratorio vivo, un contesto dinamico capace di valorizzare le proprie risorse e trasformarle in opportunità concrete”.

Stefano Cappellari, Direttore Regionale Piemonte Nord, Valle D’Aosta e Sardegna Intesa Sanpaolo: “Abbiamo scelto insieme a CESVI di accompagnare la Cooperativa Sociale Il Ponte perché crediamo che Abilito rappresenta un progetto capace di generare inclusione e nuove opportunità di lavoro per persone con fragilità, attraverso un modello che valorizza gli individui e rafforza il legame con il territorio. Con il Programma Formula promuoviamo un modello di solidarietà condivisa, capace di trasformare l’impegno comune in valore reale. In Piemonte, questo approccio si è già tradotto nel sostegno a oltre 20 iniziative, con donazioni per 2,5 milioni di euro a favore di giovani, famiglie, anziani, per una crescita sociale sempre più inclusiva”.

L’iniziativa rientra nell’ambito del contributo alla riduzione dei divari sociali realizzato dal Gruppo guidato da Carlo Messina a favore della crescita del Paese, un obiettivo strategico inserito nel Piano di impresa dal 2018 e sviluppato dalla struttura Intesa Sanpaolo per il Sociale.